Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 12:03

Дубай. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - В Иране продолжают критиковать Саудовскую Аравию за военные действия против мятежников-хуситов в Йемене и оправдывают атаку по нефтяным объектам компании Saudi Aramco, характеризуя ее как оборонительные действия, передает агентство "Мехр".

"Мы считаем эти меры оборонительными действиями против агрессора", - цитирует агентство заявление представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Он подчеркнул, что "Иран всегда будет оказывать свою духовную и политическую поддержку йеменцам".

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал актом войны нападение на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Наследный принц также призвал мировое сообщество к сдерживанию Ирана, так как в противном случае произойдет "дальнейшая эскалация, которая будет угрожать мировым интересам".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!