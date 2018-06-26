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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 13:28 26.06.2018 - 13:28

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Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Протесты на тегеранском Большом базаре, главном городском рынке иранской столицы, продолжаются второй день, сообщил во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Накануне люди вышли на улицы в знак протеста против повышения цен и ослабления национальной валюты - риала.

По данным телеканала, участники акций протестуют против траты денег на ополченцев, которых иранский режим отправил в арабские государства.

В свою очередь американское издание "Вашингтон пост" накануне писало, что в масштабных акциях протеста наряду с торговцами приняли участие и другие жители Тегерана. Газета отметила, что на площади перед зданием парламента протестующие вступили в столкновение с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ.

После того, как президент США Дональд Трамп в мае объявил о возобновлении санкций против Ирана, риал резко подешевел по отношению к доллару США. Инфляция в мае составила 9,7%, страна стоит на грани кредитного кризиса.

Центральный банк Ирана ввел ограничения на валютные операции еще до возобновления санкций. Кроме того, на прошлой неделе Тегеран запретил импорт 1,4 тыс. наименований товаров, в том числе предметов роскоши, чтобы снизить отток валюты из страны.

На черном рынке за $1 предлагают более 80 тыс. риалов по сравнению с 60 тыс. риалов в апреле, тогда как официальный курс составляет 42 тыс. риалов/$1.

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