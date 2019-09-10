Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 21:28

Дубай. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона связана с тем, что Иран успешно противостоит политике Вашингтона по максимальному давлению, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на советника президента Ирана Хесамеддина Ашену.

Отставка Болтона стала "признаком провала стратегии США по максимальному давлению из-за конструктивного сопротивления Ирана", написал Ашена в Twitter.

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!