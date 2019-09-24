Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 9:29

Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что никаких новых договоренностей по иранской ядерной проблеме не будет до реализации нынешних.

"Паралич трех европейских стран (Великобритания, Германия, Франция - ИФ) в реализации своих обязательств без разрешения США стал проявляться с мая 2018 года", - сказал Зариф, которого цитируют во вторник иранские СМИ.

"Путь к решению данного недостатка лежит через проявление своей решимости для формирования своего независимого курса, а не через повторение, как попугай, утверждений и требований США, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - отметил министр.

"Никаких новых договоренностей не будет до реализации нынешних", - заявил Зариф.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости заключения новой сделки с Ираном. Его поддержал президент США Дональд Трамп.

В мае прошлого года США вышли из СВПД и возобновили антииранские санкции.

В мае нынешнего года Иран объявил о том, что будет сокращать поэтапно свои обязательства по СВПД пока три европейские страны - участницы сделки не обеспечат Ирану экспорт его нефти и возврат доходов от них.

1ак ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!