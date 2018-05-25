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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 13:14 25.05.2018 - 13:14

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Иран готов будет отказаться от соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если не получит от других сторон соглашения твердых гарантий экономической защиты от санкций США, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

"Мы не сможем продолжить (соблюдать - ИФ) соглашение, если только оставшиеся участники не возместят наши убытки и не примут контрмеры против санкций США и продолжат экономические связи с Ираном", - заявил агентству иранский источник.

По словам источника АП, Иран в поиске "особых механизмов и практических решений", чтобы убедить компании продолжить вести бизнес в стране.

"Мы полагаем, что экономика Ирана достаточно привлекательна, чтобы приводить компании, банки и дела в Иран. Нам нужна безопасная атмосфера, чтобы они вели бизнес с Ираном, и мы ожидаем, что европейцы предоставят им гарантии", - сказал он.

В то же время, собеседник агентства отметил, что пока Иран не принял решение, стоит ли ему продолжать выполнять условия соглашения. По его словам, Тегеран примет это решение в ближайшие недели. Однако он также заявил, что "в теории соглашение сможет продолжить существование без США, но признал, что на практике в этом он не уверен".

Кроме того, иранский представитель заявил, что Тегеран больше не доверяет Вашингтону в вопросе соблюдения договоренностей.

"Доверия вести переговоры с США по какому-либо предмету нет. Мы заключили СВПД добросовестным образом, и мы соблюдали приверженность СВПД, а они (США - ИФ) просто вышли... Поэтому, назовите мне хотя бы одну-единственную причину, почему мы должны начинать новые переговоры с США или заключать новое соглашение? Один президент подписывает, другой аннулирует. Я не думаю, что кто-либо может вести переговоры с США с их подобным поведением", - сказал источник АП, отметив, что МАГАТЭ подтверждало выполнение Тегераном условий соглашения.

Ранее все страны "шестёрки" междунарных посредников, за исключением США, заявили о приверженности выполнению условий СВПД.

эф во

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