Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 11:11

Брюссель. 13 января. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана не предпринимали попыток скрыть информацию о том, что гибель украинского авиалайнера 8 января была вызвана действиями иранских военных, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя иранского правительства Али Рабиеи.

"В эти прискорбные дни, много критики была высказано в адрес соответствующих официальных лиц и инстанций... некоторых представителей властей затем обвинили во лжи и в попытках скрыть (обстоятельства происшествия - ИФ), но откровенно говоря, это все неправда ", - сказал он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В минувшую субботу 11 января иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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