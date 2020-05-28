Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 13:24

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Решение США отменить исключения из своих санкций против иранских ядерных объектов не нанесет реального ущерба ядерной программе Тегерана, заявил в четверг представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Отмена исключений для сотрудничества с Ираном в ядерной сфере никак не повлияет на нашу продолжающуюся работу (в рамках ядерной программы - ИФ)", - приводят его слова европейские СМИ.

По мнению Камальванди, США сделали такое объявление, чтобы отвлечь внимание общественности "от постоянных поражений в противостоянии с Ираном".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Иностранные участники имеют 60 дней для свертывания соответствующей деятельности в Иране.

Исключение по первому блоку российско-иранского проекта АЭС "Бушер" продлят на три месяца.

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