Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 8:52

Дубай. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В МИД Ирана в четверг осудили поджог консульства этой страны в иракском городе Эн-Наджафе и призвали Багдад принять жесткие меры против людей, совершивших его.

"Тегеран решительно осуждает атаку и требует, чтобы иракское правительство дало жесткий ответ агрессорам", - приводят иранские СМИ слова представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Иракское правительство несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических миссий и дипломатов на территории своей страны", - добавил он.

Накануне демонстранты, выступающие против правительства, подожги здание дипмиссии Ирана в Эн-Наджафе. Сотрудники консульства были эвакуированы незадолго до того, как демонстранты ворвались в здание.

Власти Ирака вынуждены были приостанавливать работу образовательных и муниципальных учреждений в центральных и южных районах страны в связи с масштабными акциями протеста.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!