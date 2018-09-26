В Тегеране прогнозируют еще большую изоляцию США по итогам заседания СБ ООН по Ирану
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Дубай. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи выразил уверенность, что заседание СБ ООН по Ирану, которое пройдет в среду в Нью-Йорке под председательством Дональда Трампа, приведет к еще большей изоляции США.
"Европейские страны-члены СБ ООН проинформировали нас о своем намерении поддержать ядерную сделку по Ирану и подчеркнуть необходимость продолжать выполнять ее положения", - сказал в среду А.Аракчи, которого цитируют иранские СМИ.
"Убежден, что сегодняшнее заседание СБ ООН пройдет не так, как того хочет Трамп, и еще более изолирует США", - подчеркнул замминистра.
Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года в Вене.
В начале мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки и восстановлении антииранских санкций.
На этой неделе в Нью-Йорке министры иностранных дел "пятерки" стран-посредников, Ирана и глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтвердили приверженность иранской сделке.
1ак ап вв
Интерфакс