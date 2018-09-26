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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 13:04 26.09.2018 - 13:04

Дубай. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи выразил уверенность, что заседание СБ ООН по Ирану, которое пройдет в среду в Нью-Йорке под председательством Дональда Трампа, приведет к еще большей изоляции США.

"Европейские страны-члены СБ ООН проинформировали нас о своем намерении поддержать ядерную сделку по Ирану и подчеркнуть необходимость продолжать выполнять ее положения", - сказал в среду А.Аракчи, которого цитируют иранские СМИ.

"Убежден, что сегодняшнее заседание СБ ООН пройдет не так, как того хочет Трамп, и еще более изолирует США", - подчеркнул замминистра.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года в Вене.

В начале мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки и восстановлении антииранских санкций.

На этой неделе в Нью-Йорке министры иностранных дел "пятерки" стран-посредников, Ирана и глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтвердили приверженность иранской сделке.

1ак ап вв

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