Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 15:34

Дубай. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотни тысяч человек собрались в понедельник на демонстрацию в центре Тегерана с целью поддержать правительство Ирана и осудить участников беспорядков, вспыхнувших в стране после повышения цен на топливо, передает агентство "Мехр".

Собравшиеся на Площади Революции скандировали: "Долой США"; "Долой Израиль"; "Долой нарушителей порядка". Участники демонстрации потребовали от иранского суда по всей строгости закона спросить с тех, кто спровоцировал беспорядки и поставил под угрозу безопасность страны.

На митинге выступил командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. В частности, он предостерег США, Великобританию, Израиль и Саудовскую Аравию от вмешательства во внутренние дела Ирана.

"Вы испытывали нас на поле боя и получили звонкие оплеухи, но вы не могли ответить. Весь мир, вероятно, видел некоторых из этих оплеух, но не видел некоторые другие. Вам нужно ждать и не пересекать "красные линии", потому что если вы сделаете это, то мы вас уничтожим", - пообещал Салами.

Он добавил, что нынешняя демонстрация в Тегеране "окончательно похоронила" планы США в отношении Ирана.

Между тем, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что на фоне демонстраций в Иране его противники планировали атаку на нефтепроводы в районе Эселуйе на юге страны.

Шамхани отметил, что эти замыслы были сорваны. Также он предположил, что планировавшаяся атака должна была стать ответом на сентябрьское нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии, виновником которого ряд стран считает Иран.

Кроме этого, представитель иранского правительства Али Рабиеи сообщил, что противники замышляли атаки не только против нефтяных объектов в Эселуйе, но и против военных баз и телекоммуникационных центров в провинции Шираз.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Выступления зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

Западные СМИ отмечают, что иранские власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности. Однако международная правозащитная организация Amnesty International оценила число погибших в ходе протестных акций в Иране в 106 человек.

Накануне агентство "Фарс" сообщало, что органы правопорядка Ирана арестовали около 1 тыс. человек в связи с этой волной беспорядков.

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