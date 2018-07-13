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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 13:16 13.07.2018 - 13:16

***Иран называет главной проблемой Ближнего Востока присутствие США

***Иран не намерен уходить из Сирии из-за угроз США

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, говоря о предстоящем саммите США и РФ 16 июля в Хельсинки, заявил о большой значимости встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Встреча, конечно, очень важная, но проблема в другом. Он (Дональд Трамп - ИФ) не знает, что хочет и что будет делать", - сказал А.А.Велаяти, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Трамп - непрогнозируемый человек. Он просыпается утром и думает, какое решение я сегодня приму. Это, конечно, во вред как мировому сообществу, так и народу США", - отметил советник.

По словам А.А.Велаяти, в Тегеране не верят, что Д.Трамп на встрече с В.Путиным сможет "внести какую-то логику в процесс" ближневосточного урегулирования.

Он подчеркнул, что Иран не хочет переговоров с США и с Д.Трампом, напомнив о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

При этом советник заявил, что в Иране считают главной проблемой Ближнего Востока присутствие США.

"Самая главная проблема - это присутствие американцев. А если они не уйдут, то страны региона - от Сирии до Ливана, даже до Ирака, Йемена, севера Африки - мы будем противостоять им", - подчеркнул советник.

В то же время он заявил, что Иран не уйдет из Сирии из-за угроз США и не принимает во внимание позицию Израиля в отношении иранского военного присутствия в Сирии. Он пояснил, что присутствие иранцев в Сирии координируется с Москвой и Дамаском, и что иранские военные советники покинут Сирию, если только сирийскому правительству больше не будет нужна помощь Тегерана.

Тем не менее, А.А.Велаяти напомнил, что "80% территории Сирии освобождено от рук террористов" при помощи Ирана. Советник уточнил, что Иран намерен сохранить свое присутствие в Сирии, поскольку в случае его ухода туда вернутся террористы.

"Иран намерен продолжать свое присутствие в Сирии. Я считаю, что, как только мы оттуда уйдем, после нас уйдет Россия, и тогда туда вернутся те же самые террористы", - сказал советник.

Он также отверг планы НАТО разместить свои силы на границе Сирии и Турции и подчеркнул, что Иран, Ирак, Сирия, Палестина, Ливан при поддержке России не допустят размещения сил альянса на сирийско-турецкой границе.

Кроме этого, А.А.Велаяти заявил, что Иран связывает свое участие в СВПД с получаемой от его действия экономической выгодой. Одновременно с тем, советник заверил в приверженности Тегерана своим обязательствам, предусмотренным СВПД.

Он отметил, что иранская сторона тесно координирует свою позицию по СВПД с Россией и Китаем.

"И мы продолжим эти консультации с этими двумя важными странами", - заявил А.А.Велаяти.

Он добавил, что восстановление санкций США против Ирана лишь повредит интересам потребителей нефти.

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