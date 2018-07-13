Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

***Иран называет главной проблемой Ближнего Востока присутствие США

***Иран не намерен уходить из Сирии из-за угроз США

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, говоря о предстоящем саммите США и РФ 16 июля в Хельсинки, заявил о большой значимости встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Встреча, конечно, очень важная, но проблема в другом. Он (Дональд Трамп - ИФ) не знает, что хочет и что будет делать", - сказал А.А.Велаяти, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Трамп - непрогнозируемый человек. Он просыпается утром и думает, какое решение я сегодня приму. Это, конечно, во вред как мировому сообществу, так и народу США", - отметил советник.

По словам А.А.Велаяти, в Тегеране не верят, что Д.Трамп на встрече с В.Путиным сможет "внести какую-то логику в процесс" ближневосточного урегулирования.

Он подчеркнул, что Иран не хочет переговоров с США и с Д.Трампом, напомнив о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

При этом советник заявил, что в Иране считают главной проблемой Ближнего Востока присутствие США.

"Самая главная проблема - это присутствие американцев. А если они не уйдут, то страны региона - от Сирии до Ливана, даже до Ирака, Йемена, севера Африки - мы будем противостоять им", - подчеркнул советник.

В то же время он заявил, что Иран не уйдет из Сирии из-за угроз США и не принимает во внимание позицию Израиля в отношении иранского военного присутствия в Сирии. Он пояснил, что присутствие иранцев в Сирии координируется с Москвой и Дамаском, и что иранские военные советники покинут Сирию, если только сирийскому правительству больше не будет нужна помощь Тегерана.

Тем не менее, А.А.Велаяти напомнил, что "80% территории Сирии освобождено от рук террористов" при помощи Ирана. Советник уточнил, что Иран намерен сохранить свое присутствие в Сирии, поскольку в случае его ухода туда вернутся террористы.

"Иран намерен продолжать свое присутствие в Сирии. Я считаю, что, как только мы оттуда уйдем, после нас уйдет Россия, и тогда туда вернутся те же самые террористы", - сказал советник.

Он также отверг планы НАТО разместить свои силы на границе Сирии и Турции и подчеркнул, что Иран, Ирак, Сирия, Палестина, Ливан при поддержке России не допустят размещения сил альянса на сирийско-турецкой границе.

Кроме этого, А.А.Велаяти заявил, что Иран связывает свое участие в СВПД с получаемой от его действия экономической выгодой. Одновременно с тем, советник заверил в приверженности Тегерана своим обязательствам, предусмотренным СВПД.

Он отметил, что иранская сторона тесно координирует свою позицию по СВПД с Россией и Китаем.

"И мы продолжим эти консультации с этими двумя важными странами", - заявил А.А.Велаяти.

Он добавил, что восстановление санкций США против Ирана лишь повредит интересам потребителей нефти.

1аю

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс