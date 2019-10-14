Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 13:03

Белград. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Россия сыграла значительную роль для обеспечения безопасности в ближневосточном регионе, особенно успешным оказался Астанинский процесс по сирийскому урегулированию, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"За последнее время были значительные подвижки в диалоге между Россией и Ираном, и вы сыграли очень значимую, очень полезную роль в том, чтобы гарантировать безопасность в регионе. Я думаю, что та модель, тот образец урегулирования ситуации в Сирии был очень успешным. В особенности это касается Астанинского процесса, считаю, что он проходит довольно успешно", - сказал Лариджани на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Белграде в понедельник.

По его словам, самое важное в этом - высокий уровень доверия, который установился между лидерами стран.

Лариджани пригласил Матвиенко прибыть с визитом в Тегеран.

1юч вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!