Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 11:12

Дубай. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Иран сократит объем сотрудничества с МАГАТЭ и задумается над выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если европейцы не выполнят в установленные сроки свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблеме, заявил председатель ядерного комитета парламента Ирана Моджтаба Зоннур.

В интервью иранскому изданию "Мехр" в понедельник парламентарий отметил, что, если европейским странам-участницам СВПД не удастся соблюсти свои обязательства, Иран увеличит обогащение урана до уровней, "необходимых для мирных целей", и возобновит работу реактора на тяжелой воде в Араке.

"Мы можем также прекратить добровольное выполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, пересмотреть уровень сотрудничества с МАГАТЭ и задуматься о выходе из ДНЯО", - подчеркнул Зоннур.

Дополнительный протокол значительно расширяет имеющиеся у МАГАТЭ возможности проверять мирное использование всего ядерного материала в государствах, имеющих соглашения о всеобъемлющих гарантиях.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня.

По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.

8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

8 мая Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду прежде всего создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД 8 мая прошлого года и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана.

1ак де ак

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!