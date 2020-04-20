Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 19:53

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В понедельник в Техасе начнут открываться государственные парки для посещения днем, пишет газета The Hill.

"По мере того, как мы преодолеваем эти непростые времена, очень важно, чтобы у семей, живущих в Техасе, была возможность выходить на свежий воздух", - сказал директор Техасского департамента парков и дикой природы Картер Смит.

Он отметил, что во время закрытия его "команда проводила уборку и дезинфекцию объектов парка, решала вопросы, связанные с проектами планового технического обслуживания, и обеспечивала наличие необходимых актов по технике безопасности".

Отмечается, что посетителям придется придерживаться ряда правил для посещения парка: жителям Техаса придется надеть защитную маску и держаться на расстоянии полутора метров от других групп гуляющих. Разрешается приходить в парк группами не более пяти человек.

Из-за того, что не все сотрудники парка могут выйти на работу, погодных условий и строительных работ в начале недели не все парки штата откроют свои вороты для гостей. Проверить статус парка можно в специальном приложении.

Прийти в место досуга вечером и ночью пока будет нельзя.

Власти штата напоминают, что для посещения парка жителям нужно получить специальное разрешение на выход на улицу.

В начале апреля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны принимать во внимание ряд важных факторов при разработке стратегий по отказу от строгих ограничительных мер. По его словам, переход к менее строгим мерам должен контролироваться, а риск вспышки заболевания должен быть сведен к минимуму.

1ка эф

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