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Токио. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек правительства Японии Йосихидэ Суга в четверг заявил, что Токио направил Москве по дипломатическим каналам протест в связи с готовящимися Россией боевыми стрельбами в южной части Курильских островов.

"На "северных территориях" (так в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - ИФ) наблюдается усиление российского военного строительства, что не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов", - приводит слова Й.Суги телеканал Эн-эйч-кей.

Он напомнил, что в Токио планируют продолжать диалог с Москвой, вначале решив вопрос с "возвращением" островов японской стороне, а затем заключив мирный договор между сторонами.

По данным МИД Японии, 16 октября Россия довела до сведения Японии, что запланировала боевые стрельбы в южной части Курильских островов в период с 17 по 31 октября.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

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Интерфакс