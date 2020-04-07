Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 11:05

Токио. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио, сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

Накануне сообщалось, что при режиме ЧП будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.

Режим ЧП мог быть объявлен только после того, как правительство обсудило его с консультативной группой, состоящей из экспертов в области медицины и общественного здравоохранения.

По последним данным, общее количество случаев COVID-19 в Японии, включая заразившихся с лайнера Diamond Princess, составляет 4819. Скончались 108 человек, выздоровели 1211.

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