Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 11:43

Токио. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Почтовая служба Японии в пятницу приступила к доставке медицинских масок жителям Токио на безвозмездной основе, сообщает издание Japan Times.

Сотрудники почты оставляют в почтовых ящиках каждому жителю как минимум две маски с инструкциями по их использованию. Сначала маски будут развозить по районам, где зафиксировано самое большое число случаев заражения.

В начале апреля с соответствующим распоряжением выступил премьер Японии Синдзо Абэ.

Ожидается, что в общей сложности маски будут получены примерно 50 млн домохозяйств.

Накануне Абэ из-за ситуации с коронавирусом расширил режим чрезвычайного положения на всю страну. Режим будет действовать до 6 мая.

При режиме ЧП будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.

Кроме того, по данным издания Nikkei Asian Review, правительство Японии решило выдать наличными 100 тыс. иен каждому японцу (порядка $930) вне зависимости от уровня его доходов, чтобы поддержать граждан в создавшейся сложной ситуации. Это обойдется экономике в 1,2 трлн иен ($11 млрд).

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