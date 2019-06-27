Токио. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Японии считают неуместными высказывания президента США Дональда Трампа с критикой американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, сообщает агентство Associated Press.

"Неуместно говорить, что договор носит односторонний характер", - сказал в четверг генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга.

По его словам, обязательства сторон в соответствии с этим договором "сбалансированные", хотя и "не идентичные".

При этом Суга не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли премьер Японии Синдзо Абэ затронуть эту тему на переговорах с Трампом на саммите G20 в Осаке.

Ранее американский президент указал на асимметрию в отношениях с Японией в сфере безопасности. Трамп считает, что этот договор носит слишком односторонний характер, поскольку предусматривает военное вмешательство США в случае нападения на Японию, в то время как японская сторона не несет обязательств по оказанию военной помощи Вашингтону в случае агрессии против США.

"У нас есть соглашение с Японией. Если на Японию нападут, то мы будем вести Третью мировую войну. Мы вмешаемся и будем защищать их. Мы будем бороться любой ценой... Но если на нас нападут, то Япония не должна будет нам никак помочь. Они смогут смотреть на это нападение по своим телевизорам Sony. Поэтому существует некоторое различие", - отметил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп в узком кругу заявлял, будто задумался об отказе от договора с Японией 1960 года. Тем не менее, пока президент не предпринял никаких шагов в этом направлении, и его окружение считает такой вариант развития событий маловероятным, уточнило Bloomberg.

В одобренной после Второй мировой войны конституции Японии провозглашается отказ от войны как от способа решения международных споров. Положения конституции сильно ограничивают случаи, когда страна может применять силу. Силы самообороны Японии концентрируются на задачах, связанных исключительно на защите страны. Возможности для проведения военных операций иного рода сильно ограничены конституцией.

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