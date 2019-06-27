Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 11:58

Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Япония обеспокоена перспективами выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем и неоднократно поднимала этот вопрос в переговорах с британскими политиками, сказал глава МИД Японии Таро Коно в интервью радиостанции BBC Radio 4.

"Когда бы у нас ни были встречи (с Борисом Джонсоном и Джереми Хантом - ИФ), это была одна из главных тем: пожалуйста, никакого Brexit без соглашения", - сказал Таро Коно.

Также Коно призвал Лондон пояснить японским компаниям, работающим в Британии, что им следует ожидать в дальнейшем.

"Мы просили британское руководство сообщить японским компаниям, чего они могут ожидать", - отметил Коно.

"Многие компании обеспокоены возможными последствиями, так как они не знают, что произойдет", - добавил он.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Джереми Хант стали финалистами в гонке за руководство Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост британского премьера.

Оба политика заявляли, что они хотели бы внести изменения в соглашение с ЕС о Brexit. Джонсон при этом заявляет, что Великобритания при любом раскладе покинет ЕС не позднее 31 октября, то есть в оговоренное с ЕС сроки. Хант допускает, что он попросит у ЕС продления сроков, если увидит, что сможет заключить новые договоренности с Брюсселем.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!