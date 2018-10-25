В Токио ожидают выхода отношений с Пекином на новый уровень по итогам первого с 2011 года визита японского премьера в КНР
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Гонконг. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Китай позволит вывести отношения между двумя странами на следующий уровень, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Японии, распространенном в четверг.
"Премьер-министр Абэ направляется в Пекин. Визит выведет двусторонние отношения на следующий уровень" - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.
С.Абэ вылетел из Токио в Пекин во второй половине дня в четверг. Перед вылетом японский премьер заявил, что обе страны стремятся к улучшению отношений. Он отметил, что в ходе визита надеется подтвердить, что обе страны продолжат скоординированные усилия для достижения денуклеаризации Корейского полуострова и решения вопроса с гражданами Японии, похищенными КНДР.
Также, отмечает телеканал Эн-эйч-кей, С.Абэ заявил, что надеется на откровенные переговоры с Китаем по укреплению торговых связей. Кроме того, планируется обсудить ситуацию в Восточно-Китайском море.
В четверг у японского премьера запланирована встреча с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, в пятницу - с председателем КНР Си Цзиньпином.
В мае Ли Кэцян побывал в Японии.
Эта поездка станет первым официальным визитом премьера Японии в Китай с 2011 года. В последний раз с официальным визитом в Китай приезжал в декабре 2011 года японский премьер Ёсихико Нода.
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Интерфакс