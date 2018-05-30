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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 9:28 30.05.2018 - 09:28

Токио. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Японии изучают вариант проведения переговоров между главами МИД Японии и КНДР на полях форума АСЕАН, который должен пройти с 1 по 4 августа в Сингапуре, сообщает в среду японская газета "Майнити" со ссылкой на источник в японском правительстве.

Однако, отмечает газета, вначале японские власти хотят оценить результаты готовящегося саммита США-КНДР.

В то же время генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга отказался подтвердить эту информацию.

Западные СМИ напоминают, что предыдущая министерская встреча с участием представителей Японии и КНДР прошла в 2015 году на полях встречи АСЕАН.

1аю ар

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