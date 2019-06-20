Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 10:31

*** В Минобороны РФ это опровергли

Токио. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Два российских бомбардировщика Ту-95 в четверг дважды нарушили воздушное пространство Японии, сообщает телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на японское министерство обороны.

По версии Минобороны, нарушение воздушного пространства произошло в районе острова Минамидайто в префектуре Окинава в Тихом океане.

На сопровождение бомбардировщиков Силы самообороны подняли истребители.

Позднее, отмечает Эн-эйч-кей, один из Ту-95 вновь нарушил воздушное пространство Японии у острова Хатидзёдзима - части японского архипелага Идзу в Филиппинском море.

Эн-эйч-кей уточняет, что это первый подобный инцидент с участием российских самолетов за последние 4 года - последний раз такое происходило в 2015 году.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что "полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств".

По данным российских военных, два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана.

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