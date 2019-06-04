Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 12:20

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В церемонии празднования 75-летия высадки союзных войск в Нормандии будут участвовать президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй и Канады Джастин Трюдо, передает во вторник телеканал Euronews.

По данным телеканала, Макрон и Трамп посетят кладбище, с которого открывается вид на "Омаха-бич" - такое кодовое название носил один из пяти секторов высадки сил союзников во Франции в 1944 году.

"Премьер-министр (Франции - ИФ) Эдуар Филипп будет сопровождать канадского коллегу Джастина Трюдо на "Джуно-бич" (сектор высадки канадских и британских частей - ИФ)", - отмечает Euronews.

Накануне в посольстве РФ в Париже сообщили "Интерфаксу", что Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.

Во вторник в кабинете французского премьер-министра "Интерфаксу" заявили, что Париж ждет от Москвы ответа на вопрос, кто будет представлять РФ на торжествах в Нормандии.

"На данном этапе мы ждем реакции от российских властей", - сказали в пресс-службе французского правительства, отвечая вопрос, кто от российской стороны был приглашен для участия в этом мероприятии.

Там подтвердили, что приглашение российской стороне было направлено.

1аю ар ав

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