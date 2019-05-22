Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 15:29

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - По последним данным, 20 человек, в том числе граждане России и Армении, пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе Сиена - Флоренция (регион Тоскана), сообщает посольство РФ в Италии.

"По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, 20 получили травмы разной степени тяжести (4 - тяжелой, 4 - средней, остальные - легкой)", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Пострадавшие направлены в больницы Сиены, куда выехали сотрудники посольства для оказания помощи и прояснения обстоятельств произошедшего.

"В первом госпитале находятся 12 граждан России и два гражданина Армении с травмами легкой степени (списки формируются)", - добавили в дипмиссии, отметив, что число и личность обратившихся за медпомощью во вторую больницу уточняются.

Ранее сообщалось, что двухэтажный туристический автобус перевернулся в среду утром на трассе Сиена-Флоренция и упал в овраг, один человек погиб. Первоначально итальянские СМИ сообщили, что в автобусе были туристы из России.

1ва др

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