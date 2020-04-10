Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 15:36

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - США, Испания и Италия по-прежнему лидируют среди всех стран мира по количеству диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в пятницу данные статистического сайта Worldometer.

Коронавирус продолжает стремительно уносить жизни американцев. Так, за прошедшие сутки в США умерли 1783 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса.

В то же время губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отмечают снижение поступления пациентов с COVID-19 в отделения интенсивной терапии почти на два процента.

Кроме того, снизилось общее число госпитализаций пациентов с вирусом.

По состоянию на 10 апреля выявлено 468895 заражений COVID-19, зафиксировано 16697 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Около 26 тыс. заболевших выздоровели.

В Испании, третьей по количеству летальных исходов стране, за последние сутки скончались 605 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Испании. Отмечается, что это самый низкий прирост летальных исходов в стране за последние 17 дней.

Таким образом, всего в Испании с начала эпидемии выявлено 157 022 случаев заражения коронавирусом, а общее количество летальных исходов достигло 15 843. Между тем 55 668 выздоровевших пациентов выписаны из больниц.

В Италии, где диагностировано более 143,6 тыс. случаев заражения, самая сложная ситуация продолжает складываться в Ломбардии. За последние сутки диагноз в стране подтвержден у 1615 пациентов.

Отмечалось, что в Италии вновь растет число умерших за сутки от COVID-19 и замедляется рост числа выздоровевших. Накануне в стране зафиксировали 610 новых случаев смерти в то время, как в среду сообщалось о 542 умерших за сутки. Всего в стране скончались более 18 тыс. пациентов с COVID-19.

По последним, распространенным итальянскими властями данным, за сутки выздоровели 1979 человек, за все время эпидемии - 28470 человек.

В Иране, который остается еще одной эпидемиологически неблагоприятной страной - сейчас она занимает седьмое место в списке университета Джонса Хопкинса, ситуация, по данным местных СМИ, несколько стабилизировалась.

Однако в пятницу отмечается прирост случаев заражения и летальных исходов, что указывает на возможную волнообразную динамику.

За сутки в Иране отмечены 122 новых случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19. Накануне было зафиксировано 117 летальных исходов.

Общее число летальных исходов в стране составляет 4232, а количество случаев COVID-19 увеличилось до 68192.

Отмечается рост числа заболевших в Германии. Количеситво заражений коронавирусом в стране за сутки выросло на 5323 человека и составило 113 525 человек, свидетельствуют пятничные данные института Роберта Коха. При этом 2373 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

В Южной Корее, где ранее отмечалась стабилизация ситуации с коронавирусом, у 91 жителя, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали его наличие.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом, 38 - у людей, прибывших из-за рубежа.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3336 человек, зарегистрировано 81907 случаев заболевания, из них 1141 - ввезенных из-за границы.

В Великобритании отмечается улучшение состояния у заболевшего коронавирусом премьер-министра Бориса Джонсона - он начал идти на поправку. Однако, как сообщили на Даунинг-стрит, он возобновит исполнение обязанностей премьера лишь по совету лечащих врачей.

Между тем, глава МИД Великобритании Доминик Рааб, принявший на себя обязанности премьер-министра на время болезни Джонсона, пока продолжит замещать его.

Власти Великобритании в свою очередь разрабатывают план по выходу из общенационального карантина с помощью поэтапного возвращения к работе предприятий из различных отраслей. По данным источников, такой вариант обсуждали министры по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Согласно этому плану, первыми могут возобновить работу промышленные предприятия, логистические компании и компании по поставкам продовольствия.

В Австрии борьба с распространением коронавируса ведется успешно, заявил глава минздрава страны Рудольф Аншобер.

По его словам, "драматичные" темпы роста заражения удалось существенно снизить.

Власти Австрии с 14 апреля планируют открыть первые магазины площадью до 400 квадратных метров с соблюдением мер безопасности, покупатели должны будут соблюдать дистанцию и носить маски. C 1 мая предполагается открыть остальные магазины и салоны красоты.

Некоторые страны, напротив, продолжают вводить меры, призванные сдержать эпидемию COVID-19.

Так, США с пятницы приостанавливают организацию морских круизов на сто дней. Центр по контролю и предотвращению заболеваний США постановил, что решение будет действительно в последующие сто дней, если только министерство здравоохранения США не отменит режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 или если сам Центр не внесет изменения в принятый документ.

На Кубе в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 с субботы будет полностью остановлено движение общественного транспорта в городах, сообщил в эфире национального телевидения министр транспорта страны Эдуардо Родригес Давила.

Всего в мире диагностировано более 1,6 млн случаев заражения COVID-19, количество летальных исходов от последствий заражения приближается к 100 тыс. - на данный момент 97185 инфицированных скончались.

1ви ар

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