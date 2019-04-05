Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 10:57

Дубай. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Бойцы сформированного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии укрепляются на позициях на подступах к Триполи и в самом городе, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Силы ПНС, верные премьер-министру Файезу Сараджу, готовятся к обороне в связи с наступлением на столицу ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

По данным арабских СМИ, лояльные Х.Хафтару силы были замечены уже примерно в 30 км от Триполи. Отмечается, что в ночь на четверг им удалось преодолеть оборонительные заграждения, расположенные в 27 км от столицы. Однако, как отмечается в сообщениях, ополченцы из города аз-Завия, который контролируется ПНС, сумели выбить силы ливийской национальной армии с этой позиции, считающейся стратегически важной.

В пятницу в Совбезе ООН запланировано экстренное заседание по ситуации в Ливии.

В четверг вечером командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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