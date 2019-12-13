Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 14:50

Рим. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - В правительстве национального единства Ливии заявляют, что готовы отбить наступление на столицу, о котором ранее объявил командующий национальной армии Халифа Хафтар.

"Мы готовы остановить любую безрассудную попытку путчиста Хафтара. В данном случае речь идет об отчаянной попытки с его стороны", - цитирует итальянская газета "Репубблика" слова главы МВД Ливии Фатхи Бишаги.

Днем ранее Хафтар объявил о намерении начать решительное наступление на Триполи. В соцсетях есть данные о том, что в настоящее время подразделения Ливийской национальной армии Хафтара, находящиеся на подступах к Триполи, получают подкрепления.

Кроме того, арабские СМИ сообщали о подготовке западных дипломатов к эвакуации из ливийской столицы.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!