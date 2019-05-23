Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 16:44

*** В Триполи готовят контрнаступление на Хафтара

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые ООН ливийские власти в Триполи уже несколько дней поддерживают контакты с США, чтобы согласовать возвращение американского воинского контингента, ранее базировавшегося в Триполи, сообщат в четверг агентство ЭФЭ.

Министр внутренних дел Фати Башагха отметил, что в Триполи хотят возвращения американских военных, помогавших в борьбе с терроризмом, других подробностей министр не предоставил.

Также Башагха рассказал, что в ближайшие дни власти в Триполи планируют начать контрнаступление против сил командира Халифы Хафтара, подошедших к Триполи.

"Оборонительная фаза в столице была успешной, и силы Хафтара не смогли прорваться. Борьба не закончится до тех пор, пока мы не оборем диктаторские планы Хафтара", - заявил министр.

Африканское командование ВС США (AFRICOM) в апреле вывело свой контингент из Ливии в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране.

4 апреля командир враждующей с властями в Триполи Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в пригородах ливийской столицы.

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