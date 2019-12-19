Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 14:53

Дубай. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем приняло предложение Турции о военной поддержке, сообщает в четверг телеканал "Аль-джазира" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, в Триполи решили приступить к "реализации на практике" соглашения, достигнутого с Анкарой в ноябре 2019 года.

"Аль=Джазира" не уточняет, в чем конкретно, по мнению Триполи, должна будет заключаться военная поддержка Анкары.

Ранее в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов отправить военный контингент в Ливию, если Триполи попросит Анкару об этом.

В конце ноября в Стамбуле Саррадж и Эрдоган подписали соглашение по безопасности и военном сотрудничества, а также меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Халифа Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи. По некоторым данным, силы Хафтара ведут бои примерно в 10 км от центра города.

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