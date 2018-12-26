В Тунисе задержаны два десятка участников протестной акции

Дубай. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - В Тунисе задержали 18 человек в ходе демонстрацией, начавшихся из-за самосожжения журналиста в знак протеста против экономических проблем в стране, сообщает в среду агентство Associated Press.

В числе задержанных 13 человек из города Кассерин и пятеро жителей города Тебурба, сообщил глава МВД Туниса Софиан Зааг.

В последние два дня столкновения между протестующими и полицией произошли в нескольких регионах Туниса. В Кассерине полиция для разгона демонстрантов использовала слезоточивый газ.

Протесты начались после того, как журналист Абдерразак Зоргуи опубликовал в социальных сетях видео, на котором он рассказывает, как разочарован ситуацией в стране, и призывает к революции. После этого мужчина облил себя бензином и поджег. А.Зоргуи доставили в больницу, где он скончался.

В Тунисе и ранее происходили акты самосожжения в знак протеста. Так, в 2011 году акт самосожжения тунисца Мухаммеда Буазизи в городе Сиди-Бузид стал катализатором революций в арабских странах. М.Буазизи поджег себя после того, как женщина-госслужащая из-за отсутствия лицензии отобрала у него тележку, с которой он торговал овощами, дала ему пощечину и оштрафовала. М.Буазизи впоследствии пытался обратиться к местным властям с жалобой, однако его отказались принять. Мужчина поджег себя, от полученных ожогов он скончался.

1мм эф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line