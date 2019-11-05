Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 11:17

*** Изыскивают альтернативы американскому F-35

Стамбул. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Анкара ускоряет разработку собственного истребителя и начинает изыскивать альтернативы американскому F-35 в связи с тем, что США отказываются от поставок этого самолета в Турцию, приводит во вторник турецкая газета "Сабах" слова турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявлял, что у его страны уже есть реальные возможные альтернативы поставкам американских боевых самолётов F-35.

"Предложения продолжают поступать", - заверил он.

В частности, в конце октября "Сабах" со ссылкой на собственные источники писала, что Турция и Россия близки к достижению соглашения о поставке 36 истребителей Су-35.

По их данным, ведется обсуждение возможности совместного производства деталей для истребителей, а также вооружения.

Ранее в октябре глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция проводят консультации по поводу возможной поставки истребителей Су-35.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

1ар де

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