Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 10:36

(обновленная версия, меняется число арестованных и источник, добавлен 5-й абзац)

Стамбул. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкая полиция арестовала в ходе операций в разных районах Турции 100 человек, которых подозревают в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщает в агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в службах безопасности Турции.

Так, в Анкаре были взяты под стражу 30 иракцев, двое сирийцев и один марокканец.

Источники уточнили, что полиция планирует арестовать в Анкаре еще 50 выходцев из зарубежных государств по подозрению в связях с террористическими группами, действующими в зонах боевых действий за рубежом.

По данным источников, подобные операции активизировались в преддверии Нового года.

Еще девять иракцев были арестованы в провинции Кайсери, и 22 человека - в провинции Батман на востоке страны.

Турция признала ИГ террористической группой в 2013 году. После этого боевики ИГ неоднократно совершали нападения в Турции, что привело к гибели 315 человек. В ответ Турция проводила военные и полицейские операции как внутри страны, так и за рубежом.

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