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Стамбул. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкая полиция арестовала в ходе операций в разных районах Турции 100 человек, которых подозревают в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщает в агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в службах безопасности Турции.
Так, в Анкаре были взяты под стражу 30 иракцев, двое сирийцев и один марокканец.
Источники уточнили, что полиция планирует арестовать в Анкаре еще 50 выходцев из зарубежных государств по подозрению в связях с террористическими группами, действующими в зонах боевых действий за рубежом.
По данным источников, подобные операции активизировались в преддверии Нового года.
Еще девять иракцев были арестованы в провинции Кайсери, и 22 человека - в провинции Батман на востоке страны.
Турция признала ИГ террористической группой в 2013 году. После этого боевики ИГ неоднократно совершали нападения в Турции, что привело к гибели 315 человек. В ответ Турция проводила военные и полицейские операции как внутри страны, так и за рубежом.
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