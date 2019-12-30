Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 9:41

Стамбул. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкая полиция арестовала в Анкаре 33 иностранцев, которых подозревают в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщает в понедельник газета "Хюрриет" со ссылкой на источники в службах безопасности Турции.

Так, были взяты под стражу 30 иракцев, двое сирийцев и один марокканец.

Источники уточнили, что полиция планирует арестовать еще 50 выходцев из зарубежных государств по подозрению в связях с террористическими группами, действующими в зонах боевых действий за рубежом.

По данным источников, подобные операции активизировались в преддверии Нового года.

"Хюрриет" напоминает, что Турция признала ИГ террористической группой в 2013 году. После этого боевики ИГ неоднократно совершали нападения в Турции, что привело к гибели 315 человек. В ответ Турция проводила военные и полицейские операции как внутри страны, так и за рубежом.

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