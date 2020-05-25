Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 20:45

Стамбул. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В Турции количество вылечившихся от коронавируса COVID-19 превысило отметку в 120 тыс., сообщило в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий минздрав.

"Число полностью выздоровевших превысило 120 тыс.", - заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По данным минздрава, за последние сутки из больниц выписан 1321 пациент.

В то же время, за последние 24 часа зафиксировано 29 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Кроме того, выявлено 987 новых заражений COVID-19.

Таким образом, в Турции с начала вспышки коронавируса диагностировали 157814 случаев заражения, 4369 инфицированных скончались.

1ви ар

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