Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 11:16

Стамбул. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Турецкая прокуратура распорядилась арестовать 75 действующих военнослужащих по обвинения в связях с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщает в пятницу газета "Йени Шафак".

Большинство из лиц, в отношении которых выданы ордера на арест - сержанты армии Турции.

Полиция Турции в пятницу утром провела спецоперации по аресту этих людей сразу в 30 провинциях. Операции были организованы в рамках расследования попытки госпереворота в 2016 году.

За три года расследования задержаны в общей сложности около 80 тыс. человек за причастность к попытке госпереворота 16 июля 2016 года или связи с организацией Гюлена, которого подозревают в его организации.

Еще 150 тыс. человек, как среди военных, так и гражданского населения за это время были уволены с должностей в связи с обвинениями в связях с Гюленом.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.

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