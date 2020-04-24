Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 19:27

Стамбул. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал в пятницу об успехах борьбы с коронавирусом, отметив положительную динамику в росте числа вылечившихся пациентов: только за пятницу из больниц выписали 3246 пациентов.

"Число пациентов, выписанных в течение последние 24 часа, соответствует 15% всех пациентов, вылечившихся к настоящему моменту", - написал министр здравоохранения на странице в твиттере.

Согласно официальной статистике, за последние сутки в Турции было диагностировано 3122 новых случаев заражения COVID-19, таким образом, общее число выявленных случаев заражения достигло почти 105 тыс.

За последние 24 часа в стране было зафиксировано 109 летальных исходов, общее число жертв составило 2600.

С 23 апреля в 31 провинции Турции действует комендантский час на четыре дня, чтобы остановить распространение коронавируса. На прошлой неделе министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что принятые Анкарой ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса, в том числе комендантский час, привели к существенным успехам.

1ка эф

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