Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 18:37

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Спецсоветник президента Турции Ибрагим Калын призвал Россию и США в полной мере выполнить договоренности по Сирии, согласованные с Анкарой, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Анкара вновь призывает США к выполнению договоренностей от 17 октября, а РФ - Сочинского меморандума от 22 октября", - заявил Калын.

Он также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Германии и Франции, которая пройдет на полях саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря. Ранее Калын сообщал, что на встрече обсудят Сирию.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и Россия все еще не выполнили в полной мере договоренности с Турцией по Сирии.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ответ на это заявил, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдские формирования отойти от турецко-сирийской границы на одном из участков.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

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