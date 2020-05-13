Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 19:35

Стамбул. 13 мая. ИНТЕРФАКС - В Турции дети и подростки младше 14 лет в среду смогли официально выйти на улицу впервые за время карантина, который был введен в Турции более 40 дней назад на фоне вспышки коронавируса, сообщает турецкий телерадиоканал TRT.

Дети смогли покинуть дома на четыре часа: выход был разрешен с 11:00 до 15:00.

Сообщается, что подростки в возрасте от 15 до 20 лет смогут выйти на улицу на несколько часов в пятницу. Пожилые жители Турции старше 65 лет, которые также не имели права выходить на улицу во время режима изоляции, смогли покинуть дома 10 мая.

К настоящему моменту в Турции полностью выздоровели 101715 пациентов с диагностированным коронавирусом.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за последние сутки в Турции подтверждено еще 58 летальных исходов вследствие заражения COVID-19, таким образом, скончались почти 4 тыс. пациентов.

Всего в стране зафиксировано 143114 случая заражения коронавирусом.

По данным главы Минздрава, с начала вспышки заболевания в Турции было проведено около 1,5 млн тестов на наличие COVID-19.

1ка ар

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