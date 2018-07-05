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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:43 05.07.2018 - 12:43

Стамбул. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в Стамбуле 33 человека, подозреваемых в связях с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что 28 человек из числа задержанных - иностранные граждане.

Задержания были произведены во время обысков по 11 адресам в 5 округах Стамбула. Подозреваемые, вероятно, планировали террористическую атаку, отметил источник агентства в правоохранительных органах.

В Турции регулярно проводятся задержания лиц, подозреваемых в связях с ИГ.

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