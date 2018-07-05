В Турции задержали более 30 человек по подозрению в связях с ИГ
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Стамбул. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в Стамбуле 33 человека, подозреваемых в связях с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что 28 человек из числа задержанных - иностранные граждане.
Задержания были произведены во время обысков по 11 адресам в 5 округах Стамбула. Подозреваемые, вероятно, планировали террористическую атаку, отметил источник агентства в правоохранительных органах.
В Турции регулярно проводятся задержания лиц, подозреваемых в связях с ИГ.
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Интерфакс