В Турции задержали более 60 граждан Ирака по подозрению в связях с ИГ

Стамбул. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции задержала 62 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя полиции.
52 человека были задержаны в столице Турции Анкаре. Еще десять человек были взяты под стражу в провинции Самсун на севере страны.
Все подозреваемые являются гражданами Ирака.
Агентство напоминает, что ранее около 300 человек погибли в Турции в результате терактов, устроенных ИГ.
1кю аю