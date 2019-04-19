Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 14:19

*** Один из них может быть связан с убийством Хашкаджи

Стамбул. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - В турецком городе Стамбуле задержали двух сотрудников разведслужб ОАЭ, которые признались в шпионаже, сообщает в пятницу газета "Дейли сабах" со ссылкой на источники.

Задержание, по данным газеты, произошло еще в понедельник, но СМИ о нем стало известно лишь сейчас.

Источник газеты уточнил, что Анкара в настоящее время проверяет, не связан ли один из задержанных с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

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