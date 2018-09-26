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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 9:50 26.09.2018 - 09:50

Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции, задержала 39 подозреваемых в связях с движением FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Среди задержанных 33 военных и 6 гражданских лиц. Операция проводилась в 23 провинциях страны.

Всего в среду прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 71 подозреваемого в связях с Ф.Гюленом.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Соединенных Штатов его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.

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