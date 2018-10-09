В Турции задержали 90 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана
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Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Службы безопасности Турции задержали 90 человек, которых подозревают в связях с запрещенной Анкарой Рабочей партией Курдистана, сообщает во вторник агентство "Анадолу".
Операции по задержанию прошли ночью одновременно в разных районах страны. Большинство задержаний, 80, прошло в провинции Диярбакыр на юге страны. Также задержания проводились в Стамбуле, Мерсине и других городах Турции.
В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество документов и электронных материалов, отмечает агентство.
В Турции Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией.
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Интерфакс