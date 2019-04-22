Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 12:16

Стамбул. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции задержала шесть человек, которые, вероятно, участвовали в нападении на лидера Народной республиканской партии (CHP) Кемаля Кылычдароглу, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По данным изданий, среди задержанных - член правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Осман Саригун. Другие пять задержанных уже дали показания по факту произошедшего нападения, однако об их партийной принадлежности не сообщается.

Анатолийское агентство новостей отмечает, что руководство ПСР приняло решение об исключении О.Саригуна из партии за участие в атаке на оппозиционера.

Накануне группа людей напала на лидера оппозиции К.Кылычдароглу во время церемонии захоронения военнослужащего Йенера Кырыкчы. Толпа попыталась избить политика, однако сторонники К.Кылычдароглу смогли вывести его с места инцидента.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!