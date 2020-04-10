Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 19:32

Стамбул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число умерших пациентов с COVID-19 в стране по данным на пятницу составляет 1 006 человек, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Министр добавил, что "от коронавирусной инфекции в стране вылечились 2 423 пациента".

По словам Коджи, на сегодняшний день "в стране сделано 307 210 тестов на коронавирус, число зараженных составляет 47 029 человек".

Ранее этой весной президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о "приостановлении въезда и выезда транспортных средств в 30 крупных городах Турции и в провинции Зонгулдак".

Кроме того, в стране действуют ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов. Жители страны обязаны носить маски в местах скопления людей.

Турция также ограничила перемещение своих войск на севере Сирии во избежание распространения коронавируса COVID-19.

1ка во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!