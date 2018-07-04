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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 10:19 04.07.2018 - 10:19

Стамбул. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Окончательные результаты выборов, прошедших в Турции 24 июня, могут объявить в среду, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на председателя Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена.

"Если успеем рассмотреть все жалобы, и не возникнет какой-либо экстренной ситуации, то планируем подвести окончательные итоги голосования уже к 17.00 часам", - сказал С.Гювен.

Согласно предварительным итогам подсчета 100% голосов на президентских выборах в Турции большинство голосов получил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, а на парламентских выборах - возглавляемая им Партия справедливости и развития.

По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров.

Одно и то же лицо, согласно изменениям в конституции Турции, сможет занять пост президента не более двух раз. Однако, если парламент страны в ходе второго срока главы государства примет решение о проведении досрочных выборов, действующий президент сможет выдвинуть свою кандидатуру еще раз, поясняет агентство.

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