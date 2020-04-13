Стамбул. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о значительном снижении количества подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, сообщает агентство "Анадолу".
"Благодаря увеличению количества тестов в стране наблюдается резкое снижение количества случаев заражения", - заявил глава Минздрава.
Он добавил, что "в ближайшее время число проведенных в Турции тестов на COVID-19 достигнет 500 тыс."
"В стране наблюдается рост числа вылечившихся от COVID-19", - отметил министр.
Фахреттин Коджа объявил, что, согласно последним данным, "число зараженных COVID-19 в Турции достигло 61049, заболевание унесло жизни 1296 человек".
Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена продолжить поставлять гуманитарную помощь странам, пострадавшим от вспышки COVID-19.
Турция уже направила медицинскую помощь в 34 страны.
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