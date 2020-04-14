Стамбул. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Турции количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во вторник превысило 65 тыс., но, несмотря на это, в стране зафиксировано снижение количества случаев заражения, сообщили во вторник турецкие СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.
За сутки в стране скончались 107 пациентов с коронавирусом, выявлено 4062 новых случаев заражения.
Таким образом, по данным Коджи, общее число заразившихся достигло 65111, зафиксировано 1403 летальных исхода.
4,8 тыс. заболевших выздоровели, отметил министр.
1ви ар