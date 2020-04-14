Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 19:53

Стамбул. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Турции количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во вторник превысило 65 тыс., но, несмотря на это, в стране зафиксировано снижение количества случаев заражения, сообщили во вторник турецкие СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

За сутки в стране скончались 107 пациентов с коронавирусом, выявлено 4062 новых случаев заражения.

Таким образом, по данным Коджи, общее число заразившихся достигло 65111, зафиксировано 1403 летальных исхода.

4,8 тыс. заболевших выздоровели, отметил министр.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!