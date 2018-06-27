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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 12:43 27.06.2018 - 12:43

Стамбул. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкая прокуратура в среду выдала ордеры на арест 99 человек, которых подозревают в причастности к движению FETO, которое возглавляет проживающий в США турецкий оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, сообщает турецкая газета "Сабах".

Среди подозреваемых - десятки бывших военных пилотов.

Кроме того, издание пишет, что турецкие службы безопасности в среду проводят отдельную операцию в 12 провинциях страны, в ходе которой под арест взяты более 20 солдат, которые в настоящее время проходят службу.

Накануне власти Турции распорядились задержать еще свыше 130 человек по подозрению в связях с Ф.Гюленом.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Соединенных Штатов его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.

СМИ отмечают, что с момента попытки военного переворота в Турции было арестовано несколько десятков тысяч человек.

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