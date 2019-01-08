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В Турции начинается суд по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Карлова

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Суд над подозреваемыми в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова начинается в Анкаре во вторник.

Обвинение предъявлено прокуратурой 28 подозреваемым, в том числе проживающему в США исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого турецкие власти обвиняют также в подготовке вооруженного переворота 2016 года.

В обвинительном заключении прокуратуры отмечается, что убийство А.Карлова было направлено на то, чтобы вбить клин в турецко-российские отношения.

А.Карлов был застрелен в 2016 году сотрудником турецкой службы безопасности Мевлютом Алтынташем на церемонии открытия российской фотовыставки. Убийца был ликвидирован на месте преступления.

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